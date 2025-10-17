Si parla troppo di Pio Esposito? Chivu: "Pressione fa parte del gioco"

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Domani gioca Sommer. Quando rientra Thuram invece non lo so. I nazionali sono tornati sani e senza problemi. Ovviamente hanno accumulato minuti, qualcuno ha fatto due partite da 90 ma abbiamo dato qualche giorno in più di riposo. Li abbiamo gestiti per averli al meglio per domani".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma."Troppa attenzione su Pio Esposito? Gioca nell'Inter e nella Nazionale, la pressione fa parte del gioco. Quello che dà fastidio magari è quando ci si mette a speculare con confronti che non hanno senso. Lui ha dimostrato che sa stare a questi livelli, è un giocatore internazionale ammirato ovunque e apprezzato ovunque - ha aggiunto -. Non esistono regole ma non bisogna comunque dimenticarsi che è giovane, in due mesi gli è cambiata la vita ma era quello che desiderava. È salito sul palco e ora deve ballare". (ANSA).