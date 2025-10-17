Milan, possibile emergenza con la Fiorentina: quanti dubbi per Allegri

Saelemaekers, ma non solo. Da casa Milan arrivano notizie anche su altri giocatori rossoneri della rosa allenata da Massimiliano Allegri, soprattutto in vista della gara di San Siro in programma domenica sera contro la Fiorentina. Una partita in cui il sodalizio meneghino potrebbe ritrovarsi a fronteggiare una piccola emergenza.

Secondo le ultime raccolte da TMW, Estupinan è in forte dubbio a causa della distorsione alla caviglia subita in nazionale. In casa rossonera c'era poi grande attesa anche su Christopher Nkunku che ieri e l'altro ieri non si è allenato a causa di un pestone all'alluce: l'attaccante francese, tornato al gol con la maglia della Francia durante questa sosta, ha svolto oggi terapie e un lavoro personalizzato. Dunque è in dubbio anche la sua presenza contro i viola.