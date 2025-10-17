Roma, Svilar non ha dubbi: "L'Inter è la più forte del campionato! Sul Napoli..."

vedi letture

In vista di Roma-Inter ha parlato ai microfoni di Dazn il portiere dei giallorossi Mile Svilar, il quale ha toccato diversi temi. Queste le sue parole: "L'errore per un portiere è pesante ma la mente, come detto, deve essere forte e saper affrontare tutti i momenti perché ci saranno sempre up and down. Il fatto che però si giochi ogni tre giorni ti aiuta sempre a fare meglio o a rialzarti".

Le piace Roma? "Non esco molto, quando lo faccio però mi fa piacere fermarmi con i tifosi. Questo fa di Roma una piazza speciale. L'atmosfera dello stadio è una cosa incredibile, ricordo la partita con la Fiorentina e gli striscioni in Curva Sud per me"

Quanto ha influito questo sulla scelta di rinnovare? "Tanto, perché i tifosi mi fanno sentire a casa e quando percepisco questo rendo meglio".

Chi sono gli attaccanti più difficili da affrontare? "In Serie A penso a Lautaro e Thuram, ma ho giocato anche contro Lukaku, che fisicamente è una bestia".

Ora c'è l'Inter. "Noi non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la giochiamo con tutti".

Che Serie A è? "Ci sono tante ottime squadre. L'Inter è da anni la più forte ma anche Napoli e Milan stanno facendo bene".