Insigne ancora svincolato: vuole la Lazio, aspetterà fino a gennaio?

vedi letture

Lorenzo Insigne spera ancora di poter riabbracciare il suo vecchio maestro Maurizio Sarri. Rimasto svincolato dopo l'esperienza al Toronto, l'ex attaccante del Napoli è stato accostato ad inizio mercato estivo alla Lazio: destinazione a lui decisamente gradita, perché significherebbe tornare in Serie A ma soprattutto per la presenza di Sarri sulla panchina biancoceleste.

Un'ipotesi di mercato interessante, però raffreddata dalle dichiarazioni del ds laziale Fabiani nelle scorse settimane: "Più suggestione che altro. Noi abbiamo riconfermato Pedro e lo farei per altri dieci anni, è un uomo spogliatoio e un professionista dentro e fuori dal campo. Ma io voglio andare alla scoperta di giovani elementi e non di trentenni". Insigne però non si arrende. Come riporta il Corriere dello Sport, il suo manager ha avuto un contatto con Lotito e i prossimi giorni chiariranno se l’attaccante firmerà per qualche club o rimarrà nella lista dei parametri zero in attesa magari di una chiamata da Roma a gennaio.