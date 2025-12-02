Torino, Cairo: “Avevamo battuto Roma e Napoli, inspiegabili i due ko dopo la sosta”

vedi letture

"Il Torino aveva fatto cinque clean sheet, giocato e vinto partite impegnative come Roma, Juventus e Napoli, insomma avevamo fatto dei buoni risultati. Al rientro dalla sosta invece siamo incappati in due sconfitte, è inspiegabile". Parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, che a Sky Sport ha fatto il punto sui granata reduci dai ko contro Como e Lecce.

"Non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come contro il Como - prosegue Cairo -. Dobbiamo lavorarci bene in questi giorni, ma sono fiducioso che Baroni possa trovare la quadra". Il Torino, ricordiamo, al momento occupa la 13esima posizione in classifica, con 14 punti.