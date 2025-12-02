La Juve sfrutta due errori: 2-0 all’Udinese e passaggio del turno in Coppa Italia

La Juventus di Luciano Spalletti conquista la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, superando l’Udinese con un gol per tempo. Il gol che sblocca la gara nasce da una bella combinazione sulla destra: McKennie affonda sulla fascia e serve un cross teso che Palma devia nella propria porta nel tentativo di anticipare David. Lo stesso canadese segna poi un gol quasi dalla linea di fondo, annullato per una posizione discutibile.

Nella ripresa i ritmi calano, l’Udinese prova a farsi vedere ma la Juve resta in controllo. Ancora Palma è protagonista dell’episodio decisivo: commette fallo su Cabal e il VAR assegna il rigore trasformato da Manuel Locatelli, appena subentrato a Gatti e al traguardo delle 201 presenze in bianconero. Nel finale, Openda troverebbe anche il tris, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Joao Mario.