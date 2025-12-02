Juve, Koopmeiners: "Vogliamo vincere la Coppa Italia, ma da domani testa al Napoli"
TuttoNapoli.net
Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da Italia 1 al termine della sfida di Coppa Italia vinta per 2-0 sull'Udinese: "Voglio spingere con la palla per aiutare la squadra con i miei passaggi. La spalla? Ho sentito qualcosa di strano, ma non è uscita fuori. Dobbiamo tornare a vincere, questa è la storia di questa società. Vogliamo vincere anche la Coppa Italia, ma da domani penseremo alla prossima sfida di campionato col Napoli".
Pubblicità
Serie A
Copertina ADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Ultim'oraPellegrini resta in lista per gennaio! E’ in scadenza e può lasciare la Roma a cifra irrisoria
Gilmour post-intervento: "Impaziente di tornare! Lavorato con specialisti per lasciarmi tutto alle spalle"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
Davide BarattoLiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com