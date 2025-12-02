Juve, Koopmeiners: "Vogliamo vincere la Coppa Italia, ma da domani testa al Napoli"

vedi letture

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da Italia 1 al termine della sfida di Coppa Italia vinta per 2-0 sull'Udinese: "Voglio spingere con la palla per aiutare la squadra con i miei passaggi. La spalla? Ho sentito qualcosa di strano, ma non è uscita fuori. Dobbiamo tornare a vincere, questa è la storia di questa società. Vogliamo vincere anche la Coppa Italia, ma da domani penseremo alla prossima sfida di campionato col Napoli".