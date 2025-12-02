Ultim'ora

Juve, Gatti costretto al cambio per infortunio: salta il Napoli?

Juve, Gatti costretto al cambio per infortunio: salta il Napoli?
Serie A
di Francesco Carbone

Preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Federico Gatti, costretto al cambio al 55’ della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. Il difensore si è fermato per un problema al ginocchio, lasciando il campo visibilmente dolorante.

Per il centrale infortunio senza contatto mentre era in marcatura su Buksa, abbandonata per chiedere l'intervento dei medici. La sua situazione verrà valutata nelle prossime ore, ma la presenza nel big match di domenica contro il Napoli al Maradona è ora in forte dubbio.