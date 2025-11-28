Roma, Pellegrini: "Primi per merito, ma col Napoli con umiltà e convinzione!"

Lorenzo Pellegrini, giocatore della Roma, ha parlato a Sky Sport e ha commentato la vittoria di Europa League l'attesa per la sfida al Napoli di domenica: "Noi sapremo sicuramente quello che andremo a fare, perché lo prepareremo in questi giorni. Adesso sarà importante molto il recupero, che sarà un po’ anche come preparare la partita. Poi in questi giorni vedremo quello che ci dirà il mister in base a quello che lui avrà in mente di fare. Noi cercheremo di farlo al meglio, questa sarà la preparazione della partita.

È una grande partita, ci troviamo lì perché credo che lo meritiamo. Abbiamo iniziato bene, poi siamo migliorati tanto e io penso che ancora noi possiamo migliorare tanto. Bisogna avere l’umiltà e la consapevolezza, però allo stesso tempo di sapere che siamo lì non per un caso, perché un caso è se sei lì dopo cinque partite e non se sei lì per un terzo di campionato. Bisogna essere consapevoli che stiamo facendo delle ottime cose e che dobbiamo continuare a farle, perché altrimenti tutto quello che di buono abbiamo fatto non sarà servito a niente. Sappiamo bene quello che ci aspetta".