Inter, altra assenza pesante dopo Calhanoglu: Inzaghi perde anche Lautaro

Sarà il match tra Verona e Inter, in programma oggi alle 15, ad aprire la 13^ giornata di Serie A. Due forfait importanti per Inzaghi che non avrà a disposizione Calhanoglu, per una leggera elongazione all'adduttore, e - notizia dell'ultima ora riportata da Sky Sport - nemmeno Lautaro Martinez: l'argentino in queste ore è rientrato a Milano a seguito di un virus influenzale e non sarà del match. In attacco, dunque, svaniscono i dubbi: accanto a Thuram ci sarà Correa, già provato titolare nella rifinitura di ieri e candidato numero per partire dal primo minuto.