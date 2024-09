Inter, altro bilancio in rosso ma le cessioni aiutano: -38mln, un anno fa era a -85mln

vedi letture

Ancora un anno in miglioramento per l'Inter di Giuseppe Marotta. Nella stagione del passaggio di consegne da Zhang a Oaktree - avvenuto nello scorso maggio - i nerazzurri hanno fatto registrare un passivo decisamente inferiore a quello dell'annata precedente. Dai -85 del 2022-23 ai -38 del 2023-24. +

Una situazione non scontata, visto che la finale di Istanbul con il Manchester City aveva portato a un innalzamento deciso degli incassi, sia dai premi di Champions che dal botteghino, con cifre altissime in particolare da ottavi a semifinali: tre partite e quasi 30 milioni di euro. Una circostanza che non si è replicata nella passata annata dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid.

A tenere la barra dritta ci hanno pensato le cessioni. Come quelle di Onana e di Brozovic, ma anche di diversi giocatori "giovani" e che non trovavano spazio in prima squadra. Il trend è certamente positivo, ma bisognerà vedere se nella prossima stagione sarà confermato, visto che da una parte non ci sono state le stesse spese, ma nemmeno le stesse entrate dalle cessioni e dalle plusvalenze.