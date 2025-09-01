Ultim'ora
Inter, arriva Akanji e va via un altro difensore: Pavard va da De Zerbi, i dettagli
Pronto il momento dei saluti all'Inter per il difensore francese Benjamin Pavard (29 anni), che va in Francia, dove si unirà al progetto dell'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Addio in prestito per il transalpino classe '96, secondo quanto appreso da TMW la trattativa può essere considerata chiusa.
Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri sarebbero a un passo dallo svizzero, in uscita dal Manchester City. Lo svizzero ha già rifiutato il Milan nei giorni scorsi perché vuole giocare in una squadra che partecipa alla Champions League. E ha accettato l'Inter.
