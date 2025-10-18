Pisa-Verona, le formazioni: l'ex azzurro Albiol debutta dal 1'
Secondo anticipo delle 15 della settima giornata di Serie A è Pisa-Verona. Una sfida già importante in chiave salvezza, tra due delle squadre che ancora non hanno conquistato una vittoria. Esordio in campionato con i nerazzurri per Albiol che guida la difesa avendo ai suoi lati Caracciolo e Canestrelli.
In mediana spazio ad Aebischer, mentre in avanti giocherà il tandem Tramoni-Nzola. 3-5-2 anche da parte di Zanetti, che ancora una volta si affida alla coppia d'attacco composta da Giovane e Orban. In difesa, ecco l'ex Fiorentina Valentini con Nunez e Nelsson. Di seguito le formazioni ufficiali.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Nzola. All. Gilardino
VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti
