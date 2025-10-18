Ufficiale

Torino, i convocati di Baroni per il Napoli: torna Ismajli, ancora out Anjorin

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:10Serie A
di Antonio Noto

L'allenatore del Torino Marco Baroni, a poche ore del match in programma oggi in casa contro il Napoli, ha diramato una lista di 24 convocati. Torna a disposizione Ismajli, mentre è ancora out Anjorin. Di seguito l'elenco completo:

Portieri:
Israel, Paleari, Popa

Difensori:
Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen

Centrocampisti:
Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic

Attaccanti:
Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata