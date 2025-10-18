Ufficiale Lecce-Sassuolo, le formazioni: le scelte di Di Francesco e Grosso

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Lecce-Sassuolo, anticipo della settima giornata di Serie A in programma alle 15. I salentini affidano l'attacco a Stulic, Pierotti e Morente vista l'assenza di Sottil, con Coulibaly, Ramadani e Berisha che comporranno il pacchetto di centrocampo. Nel quartetto difensivo vanno Veiga e Gallo sulle corsie, mentre Gabriel e Gaspar saranno i due centrali davanti

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic; Morente. All. Di Francesco

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Qalukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso