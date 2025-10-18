Milan, infortuni più gravi del previsto. Allegri: "In due out forse fino alla prossima sosta"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato degli infortunati in casa rossonera, e dei tempi di recupero più ampi del previsti, ma sottolineando innanzitutto le ottime condizioni di Rafael Leao: "Leao ha fatto una buona settimana, intensa di allenamento; doveva riacquistare una condizione buona e credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Rafa ha qualità importanti e sono contento che sia tornato ad avere una condizione buona.

Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic: difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan non ci sarà domani. Da valutare Nkunku: non riesce a mettere la scarpa bene e quindi valutiamo tra oggi e domani. Jashari fuori. Saelemaekers disponibile. Abbiamo un numero di giocatori sufficiente per fare la partita di domani. Gli infortuni fanno parte della stagione, bisogna essere bravi a capire il momento ed è uno stimolo in più per fare di più".