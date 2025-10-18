Al Via del Mare vince la noia: un punto a testa per Lecce e Sassuolo
Finisce 0-0 al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo, nel primo anticipo della settima giornata di Serie A. Le due squadre si dividono la posta in palio al termine di una partita povera di emozioni, con pochissime occasioni da gol e tanta imprecisione in fase offensiva. Il ritmo resta basso per larghi tratti dell’incontro e il pareggio senza reti appare il risultato più giusto per quanto visto in campo.
Sul finale di frazione, ancora Stulic protagonista: entra bene in area ma viene chiuso in extremis da Romagna, bravissimo in scivolata a salvare il Sassuolo. La ripresa offre ancora meno spunti. I neroverdi si fanno vedere soltanto al 60’, con una doppia occasione per Berardi, che però non riesce a superare la difesa salentina. I numerosi cambi nel finale non modificano l’inerzia del match: la partita resta bloccata, senza guizzi né emozioni. Al triplice fischio, lo 0-0 fotografa perfettamente una sfida equilibrata ma priva di spettacolo, con Lecce e Sassuolo che continuano il loro cammino a piccoli passi.
