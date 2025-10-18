Ufficiale Roma-Inter, formazioni: Dybala falso 9, Bonny con Lautaro

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Inter, valida per la 7ª giornata di Serie A. Scendono in campo la miglior difesa del campionato, quella giallorossa (2 reti al passivo) e il miglior attacco del torneo, quello interista (17 reti segnate).

Si rivede Paulo Dybala dal primo minuto dopo un mese. La Joya non giocava dall'inizio dalla sfida contro il Torino del 14 settembre. Gian Piero Gasperini lo schiera come falso 9, lasciando pertanto in panchina sia Dovbyk che Ferguson. L'argentino sarà assistito da Soulé e da Lorenzo Pellegrini, che si prende una maglia da titolare. Con Angelino ancora indisponibile a causa di una bronchite asmatica, Gasperini decide di spostare a sinistra Wesley e inserire nel trio di difesa Hermoso, avanzando Celik sulla fascia destra di centrocampo.

Per l'Inter erano note le assenze di Darmian e Thuram e il grande punto interrogativo era relativo a quale centravanti avrebbe affiancato Lautaro Martinez in attacco. Per il resto formazione tipo, con Francesco Acerbi che si riprende una maglia da titolare al centro della difesa dopo le panchine contro Cagliari e Cremonese.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. A disp. Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Dovbyk, Bailey, El Shaarawy, Ferguson. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. A disp. Martinez, Caligaris, De Vrij, Ziekinsk, Sucic, Luis Henrique Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Palacios, Esposito. All. Chivu.