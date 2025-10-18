Foto Il Torino ricorda Meroni: maglia speciale per la sfida col Napoli

vedi letture

A 58 anni dalla sua scomparsa, il Torino ha voluto rendere omaggio a Gigi Meroni, ricordato lo scorso 15 ottobre. In occasione dell’anniversario, la società granata ha organizzato diversi momenti commemorativi per onorare la memoria della storica Farfalla Granata. Tre giorni fa, una delegazione del club si è recata nel luogo dove nel 1967 avvenne la tragedia, oggi segnato da un cippo commemorativo. Alla cerimonia erano presenti il cappellano del Toro don Riccardo Robella, il direttore operativo Alberto Barile, rappresentanti del Circolo Soci Torino FC 1906 guidati da Leonardo D’Alessandro e alcuni ex calciatori come Nello Santin e Angelo Cereser, che si sono uniti ai tifosi in un momento di preghiera e raccoglimento.

Le celebrazioni proseguono anche nel weekend, in concomitanza con il match interno contro il Napoli campione d’Italia. Per l’occasione, la squadra di Marco Baroni scenderà in campo con una maglia speciale dedicata a Meroni. Come mostrato sui canali social ufficiali del club, sulle divise granata spicca una farfalla – simbolo della leggerezza e del talento del giocatore – accompagnata dalla scritta “Sei tutto per me”, un tributo commovente alla leggenda che continua a vivere nel cuore dei tifosi del Toro.