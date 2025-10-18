Pisa e Verona ancora senza vittoria: finisce 0-0 la sfida salvezza

vedi letture

Un punto a testa tra Pisa ed Hellas Verona, ma con la sensazione che nessuna delle due possa dirsi pienamente soddisfatta. Il primo match della settima giornata di Serie A finisce 0-0, lasciando entrambe ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Una partita equilibrata e povera di emozioni, in cui forse il Verona avrebbe meritato qualcosa in più ai punti, ma che consegna comunque un piccolo passo avanti a Gilardino e Zanetti. Le due squadre, bisognose di punti salvezza, hanno scelto la via della prudenza, dando vita a una sfida intensa e fisica, ma con pochi veri pericoli per le porte difese da Semper e Montipò.

Nel primo tempo, dopo un avvio più propositivo dell’Hellas, il Pisa ha risposto con due buone chance per Nzola e Moreo, senza però riuscire a sbloccare il punteggio. L’episodio più discusso arriva nel recupero, con un contatto in area tra Leris e Frese che l’arbitro lascia correre. Nella ripresa, le occasioni migliori capitano ancora al Verona, con Orban che spreca clamorosamente dopo un errore di Aebischer. I padroni di casa provano a reagire con Nzola, ma la mira non è delle migliori. Nel finale, Frese ha l’ultima opportunità del match, ma il suo sinistro finisce di poco a lato. Alla fine, lo 0-0 fotografa bene l’equilibrio di una gara combattuta ma priva di guizzi: un pareggio che muove la classifica, ma non cambia il destino di due squadre ancora alla ricerca della svolta.