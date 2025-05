Inter, Asllani amaro: "Non sono bugiardo, c'è grande rammarico per lo scudetto perso"

Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della finale di Champions League, ma con uno sguardo pure al passato: "Non voglio essere bugiardo, c'è ancora grande rammarico per lo scudetto perso perché era un nostro obiettivo da inizio il calcio. Sappiamo com'è il calcio, abbiamo ora questa grandissima gara da preparare, ora ripartiremo a lavorare e studiare l'avversario. Però siamo contenti di essere arrivati sin qui. Questa è una coppa molto competitiva, è difficile arrivare in fondo. L'abbiamo persa già due anni fa, dobbiamo entrare in campo con la determinazione e la cattiveria giusta per portare a casa questa coppa".

Quanta forza ci vuole per trovare il coraggio in una gara senza appello?

"Diciamo che se abbiamo giocato tante partite vuol dire che è stato fatto un grande lavoro. Siamo arrivati in fondo a tutto tranne che in Coppa Italia, sicuramente non dobbiamo pensare che ci sia stanchezza e nessuno pensa questo. In una partita del genere devi essere libero di testa perché non capita tutti i giorni. Abbiamo una cosa da fare, vincere questa coppa perché penso che ce lo meritiamo tutti, dai magazzinieri ai giocatori".