Ufficiale Inter, Barella subisce un intervento chirurgico e salta la Nazionale: i tempi di recupero

vedi letture

Attraverso i propri canali social, l'Inter ha aggiornato i propri tifosi sulle condizioni di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro - si legge nel comunicato stampa - si è sottoposto questa mattina a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'intervento è perfettamente riuscito.

Monza nel mirino. Il centrocampista nerazzurro, fa sapere l'Inter, "osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo la prossima settimana". L'obiettivo è essere a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima di campionato, in programma domenica 15 settembre alle 20,45 all'U-Power Stadium: non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo.