Inter, Bisseck sogna in grande: “Siamo i più forti in Italia, vogliamo vincere la Champions”

Yann Bisseck ha parlato dopo il rinnovo con l’Inter fino al 2031: “Sappiamo che siamo forti e che possiamo andare in fondo alla Champions”.

Yann Bisseck guarda al futuro con ambizione dopo il rinnovo del contratto con l’Inter fino al 2031. Il difensore nerazzurro e della Nazionale tedesca è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, nel corso del panel "Il gigante nerazzurro" all’Auditorium di Santa Chiara, soffermandosi sul suo rapporto con il club e sulla scelta di prolungare l’accordo. Queste le dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Hai firmato fino al 2031: cosa ti fa stare bene e ti fa sentire a casa all'Inter? "Molto semplice sentirsi a casa qua. Tutta la gente mi ha accolto a braccia aperte. Dirigenti, compagni, ma anche la città. Mi piace vivere Milano, c'è tutto. A Milano puoi solo essere contento e felice. A Milano puoi vivere bene, mangiare bene, divertirti fuori dal campo. Per me non c'è un secondo pensiero, volevo prolungare il mio contratto, mi hanno dato fiducia, sono orgoglioso di questo. Ora c'è tanto lavoro da fare".

Bisseck: “Siamo i più forti in Italia, vogliamo vincere la Champions”

Il centrale tedesco ha poi parlato delle proprie ambizioni e di quelle dell’Inter, fissando un obiettivo chiaro per la stagione e per il futuro europeo della squadra.

Quanto puoi diventare grande tu e quanto può diventare grande l'Inter? "Ho 25 anni, tanti difensori centrali a quest'età non sono ancora a questo livello, magari arrivano a 28 anni al prime. Penso di fare bene, provo a migliorare. Penso che siamo i più forti in Italia, ma è sempre facile parlare: dobbiamo dimostrare in campo di essere i più forti. E poi, alla fine: dobbiamo vincere la Champions, no? Lo posso dire, vogliamo vincere la Champions, ci siamo stati vicini due volte. Una volta, dai (ride, n.d.r.). Sappiamo che siamo forti e che possiamo andare in fondo a questa competizione. Spero che avremo un'altra chance".