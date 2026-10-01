Frosinone, Alvini perde Raimondo. Già pronto il nuovo centravanti col Napoli

Brutte notizie per il Frosinone di Massimo Alvini. Raimondo, protagonista del positivo avvio di campionato con quattro gol all'attivo, si è fermato durante gli impegni con l'Under 21. Rientrato in Ciociaria, l'attaccante si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato "una tendinopatia inserzionale del tendine d'Achille destro". Il giocatore ha già iniziato un percorso di terapia conservativa, ma i tempi esatti per il ritorno in campo non sono ancora stati definiti. L'ipotesi più probabile, tuttavia, è che Alvini debba fare a meno del suo bomber per circa un mese.

Raimondo ai box, Alvini valuta due alternative

Lo stop potrebbe quindi costringere Raimondo a saltare anche la trasferta contro il Napoli, in programma sabato 10 ottobre alla ripresa del campionato. Un'assenza pesante per il Frosinone, considerando il ruolo centrale dell'attaccante nel 4-2-3-1 di Alvini, nel quale rappresenta il principale terminale offensivo della squadra. Per sopperire alla sua indisponibilità, il tecnico giallazzurro potrà valutare due alternative, entrambe arrivate durante l'ultima sessione di mercato. Si tratta di Daniel Birligea e Tomas Bobcek, chiamati a raccogliere l'eredità del centravanti e a garantire nuove soluzioni al reparto offensivo in attesa del suo recupero.