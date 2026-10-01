Ufficiale Serie A, scelto il miglior giocatore di settembre: la Lega premia un romanista

Donyell Malen ha conquistato il primo premio stagionale della Lega Serie A grazie alle 6 reti realizzate nelle prime 5 giornate di campionato.

Donyell Malen è il vincitore del primo EA SPORTS FC Player Of The Month della stagione 2026/27. L’attaccante della Roma ha conquistato il riconoscimento relativo ai mesi di agosto e settembre, superando Frattesi (Lazio), Kvernadze (Frosinone), Maldini (Cagliari), L. Martinez (Inter) e Rabiot (Milan). Il trofeo sarà consegnato nel pre-partita di Roma-Genoa, in programma sabato 17 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Malen, sei gol in cinque partite: il premio della Lega Serie A

"Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto-settembre è stato assegnato al calciatore della Roma Donyell Malen. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Genoa, in programma sabato 17 ottobre alle ore 20.45 allo stadio “Olimpico” di Roma. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Donyell Malen, che ha superato campioni del calibro di Frattesi (Lazio), Kvernadze (Frosinone), Maldini (Cagliari), L.Martinez (Inter), Rabiot (Milan). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 5ª della Serie A Enilive 2026/2027”.

“In questo inizio di stagione Donyell Malen ha confermato gli straordinari numeri mostrati da quando è approdato in Serie A lo scorso gennaio - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Le sei reti in cinque partite messe a segno dall’olandese hanno da subito acceso la corsa al titolo di capocannoniere. Le doti tecniche, la rapidità e il fiuto per la porta avversaria fanno di Malen uno dei migliori attaccanti in circolazione, una macchina da gol perfettamente inserita nello scacchiere tattico della Roma di Gasperini”.