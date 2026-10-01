Lazio, Gattuso perde Gudmundsson per il Napoli? I tempi di recupero

La sosta per le nazionali porta una brutta notizia per Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico della Nazionale italiana dovrà infatti fare a meno di Albert Gudmundsson, fermatosi durante gli impegni con la sua Islanda. L'attaccante della Lazio è stato costretto a interrompere anzitempo la gara a causa di un problema alla spalla, facendo scattare immediatamente gli accertamenti dello staff medico biancoceleste. Una tegola importante per Gattuso, che perde così una delle pedine a disposizione in vista dei prossimi appuntamenti.

Il comunicato della Lazio: accertamenti e recupero

La Lazio ha comunicato ieri ufficialmente le condizioni del giocatore attraverso un bollettino medico: "Il jolly islandese ha riportato la lussazione dell’articolazione gleno-omerale, spontaneamente ridotta. Il giocatore completerà nella giornata di domani gli accertamenti e inizierà immediatamente il programma di recupero, con monitoraggio quotidiano". I prossimi esami saranno dunque fondamentali per stabilire l'entità dell'infortunio e definire i tempi di recupero di Gudmundsson. Il club biancoceleste seguirà quotidianamente l'evoluzione delle sue condizioni prima di stabilire quando potrà tornare a disposizione di Gattuso. L'8 novembre sfida al Napoli e dunque recupero incerto.