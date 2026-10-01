Ha vinto lo scudetto a Napoli, ora può tornare a sorpresa in Serie A

La Lazio guarda al mercato degli svincolati, ma non solo, per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da LazioNews, sono quattro i profili finiti sotto osservazione del club biancoceleste: Habib Keita, Will Smallbone, Tanguy Ndombele ed Eric Ramires. Si tratta di giocatori differenti per età, caratteristiche ed esperienza, che la società sta valutando per aggiungere nuove soluzioni alla mediana. Keita, classe 2002, è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Kocaelispor, in Turchia.

Ndombele e Ramires, due profili con caratteristiche diverse

Il centrocampista irlandese porta con sé una discreta esperienza, anche a livello internazionale, e viene considerato un giocatore in grado di dare un contributo importante alla linea mediana della Lazio. Più navigato è Tanguy Ndombele, classe 1996, che vanta esperienze con Tottenham e Napoli. Il francese è attualmente senza squadra dopo la scadenza del contratto con il Nizza e rappresenta dunque un'opzione disponibile a parametro zero.