Conte può tornare alla Juventus? Arriva l'annuncio di Carnevali

A Trento è iniziato il Festival dello Sport. Nel corso del panel "La Juventus nel destino" -tenutosi al teatro Filarmonica - ha parlato l'amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali.

Conte può essere un fantasma pericoloso per Spalletti?

"Antonio è un amico, un allenatore top, di grandissimo livello, ma non è un nostro pensiero e non lo è mai stato. Non è che perdi una partita o ne perdi altre. Oggi abbiamo bisogno di continuità. Nella Juve ci sono stati troppi cambiamenti. Possiamo sbagliare, ma dobbiamo costruire. Spalletti ha anche uno staff molto preparato. C'è anche unione, essere vicini serve soprattutto quando le cose vanno male. Poi conta il campo: le parole non contano un tubo".