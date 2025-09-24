Inter, caccia al post-Sommer: Meret complicato, in pole c’è un ex Napoli

L’Inter è alla ricerca di un portiere che possa raccogliere l’eredità di Yann Sommer, e tra i profili monitorati con maggiore attenzione spicca quello di Elia Caprile, attualmente al Cagliari ed ex Napoli. La dirigenza nerazzurra segue da tempo l’estremo difensore classe 2001, considerato ideale per caratteristiche, età e costi, riferisce Sport Mediaset.

Caprile, infatti, è giovane (compirà 25 anni a fine stagione), italiano e valutato attorno ai 20 milioni di euro: un investimento ritenuto sostenibile dal club. Sabato sera, in occasione della sfida tra Cagliari e Inter, i riflettori saranno puntati anche su di lui. Le alternative, al momento, appaiono meno percorribili: Carnesecchi è valutato dall’Atalanta circa 40 milioni, una cifra considerata fuori portata, mentre Meret difficilmente lascerà Napoli, soprattutto per approdare a una diretta concorrente.