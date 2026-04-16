Inter, Chivu difende Bastoni: "Finiamola! Uomo e calciatore da elogiare”

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Cristian Chivu ha preso posizione durante l’ultima conferenza stampa, quella di presentazione della sfida tra Inter e Cagliari, valida per la 33ª giornata

Cristian Chivu ha preso posizione durante l’ultima conferenza stampa, quella di presentazione della sfida tra Inter e Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata al momento complicato di Alessandro Bastoni, finito al centro delle critiche dopo le recenti prestazioni con l’Inter e soprattutto con la Nazionale, oltre che accostato a un possibile trasferimento al Barcellona nella prossima estate. A tal proposito, Chivu è stato netto: "Io la farei finita, si parla di Ale da un mese a questa parte e mai per elogiarlo. Eppure ci sarebbe da dire dell'uomo, del calciatore, di quanto ha messo in campo e della disponibilità data alla nazionale nonostante molti giorni passati con le stampelle".

La difesa di Bastoni e le condizioni fisiche

Il tecnico ha poi proseguito nella sua difesa del giocatore, invitando a riconoscerne l’impegno e a contestualizzare le difficoltà attuali: "Ci ha messo la faccia, diamogli credito. Bisogna essere orgogliosi di quello che ha fatto. E ha un problema fisico, tuttora la caviglia non è al 100%: in un mese si è allenato poco, bisogna accettare che fisicamente non sia al massimo. Siamo a fine aprile, un ricondizionamento fisico serve a poco, bisogna dargli fiducia e farlo sentire importante, consapevoli che non è al 100% per un professionista. Ma ha comunque dato disponibilità ad esserci, per quanto non stia bene. Domani non sarà convocato, rimarrà fuori per riprendersi sia del problema alla caviglia che per alzare la condizione atletica".