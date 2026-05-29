Report indaga sui rapporti Corvino-Ramadani, pres. Lecce: "Noi non c'entriamo"

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Il patron salentino Saverio Sticchi Damiani ha parlato a Report della questione

Nei prossimi giorni la trasmissione d'inchiesta della Rai Report dedicherà spazio ai rapporti tra l'agente Fali Ramadani e Pantaleo Corvino, fresco di addio al Lecce. Il patron salentino Saverio Sticchi Damiani ha parlato a Report della questione: "Ci sta che ogni direttore sportivo ha dei contatti per cui si fidi di più. Immagino che ci sia un buon rapporto e devo dire, negli anni questo buon rapporto ha portato dei benefici per il club, non ha portato danni. Il rapporto economico tra Ramadani e Romualdo, figlio di Pantaleo Corvino? Queste sono le cose su cui ne vale la pena approfondire, perché possono essere potenziali conflitti d'interesse. Bisogna capire se l'origine di queste somme sono legate ad operazioni fatte con il Lecce, non credo".

E poi prosegue: "Ne ero certo, perché se sono operazioni non fatte con il Lecce, in cui i due agenti collaborano su operazioni che nulla hanno a che fare con il Lecce, sono fatti loro francamente. Io credo che abbiamo una quantità, ahimè, di agenti con cui abbiamo a che fare sistematicamente, io credo che sono diverse decine", si legge su PianetaLecce.