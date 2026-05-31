Milan, transizione affidata a Calvelli: l'obiettivo del club rossonero

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Milan, Calvelli guida la transizione: nuova organizzazione dopo la rivoluzione societaria.

Il Milan si prepara ad affrontare una profonda fase di riorganizzazione dopo le recenti separazioni con alcune figure chiave dell'area sportiva e dirigenziale. In quest'ottica, il Consiglio di Amministrazione rossonero si è riunito nei giorni scorsi per definire il nuovo assetto operativo del club e garantire continuità nella gestione delle attività strategiche in vista della prossima stagione.

Calvelli assume un ruolo centrale nella nuova struttura

In questa fase di transizione, la figura di Massimo Calvelli assume un'importanza sempre maggiore. Già membro del CdA del Milan, Calvelli ha ereditato gran parte delle deleghe precedentemente affidate a Giorgio Furlani e lavorerà a stretto contatto con il presidente Paolo Scaroni per assicurare stabilità e rapidità decisionale. Secondo quanto emerso, il Consiglio ha preso atto di una struttura organizzativa già operativa, ritenuta in grado di gestire efficacemente i principali dossier societari e sportivi. L'obiettivo del club è affrontare il cambiamento senza rallentamenti, mantenendo piena efficienza nella programmazione del futuro rossonero. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.