Lazio, Lotito ha respinto un’offerta da 450mln: la contestazione dei tifosi continua

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Lotito rifiuta 450 milioni per la Lazio, cresce la contestazione.

La stagione appena conclusa ha lasciato grande amarezza nell’ambiente Lazio. Nonostante il raggiungimento della finale di Coppa Italia, il percorso dei biancocelesti è stato caratterizzato da numerose difficoltà, tra cui un mercato inizialmente bloccato e una rosa ulteriormente indebolita durante la sessione invernale. Questo scenario ha alimentato il malcontento della tifoseria nei confronti del presidente Claudio Lotito, con una contestazione che nel corso dei mesi ha raggiunto livelli sempre più elevati e che oggi sembra aver toccato un punto di rottura.

Lotito non vuole cedere la Lazio nonostante la maxi offerta

Secondo quanto riportato da Il Tempo, negli ultimi tempi sarebbe arrivata a Claudio Lotito una proposta da circa 450 milioni di euro presentata da Enrico Monti di JP Morgan per l’acquisizione del club. Il presidente biancoceleste avrebbe però rifiutato l’offerta, confermando la volontà di mantenere il controllo della società. Una decisione che rischia di alimentare ulteriormente il clima di tensione con la tifoseria, già in aperta contestazione per la gestione societaria. Con Gennaro Gattuso chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione, resta da capire se i risultati sportivi riusciranno a ricucire il rapporto tra il club e una parte dei sostenitori, sempre più distante dalle scelte della proprietà.