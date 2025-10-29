Inter, Chivu sugli episodi col Napoli: "Non possiamo cadere nelle ingiustizie"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina e, tra i vari temi, ha parlato anche degli episodi accaduti al Maradona contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come ripartite dopo le polemiche di Napoli? "C'è l'autodisciplina da dover migliorare, non possiamo cadere nelle ingiustizie o nelle situazioni negative di una partita. Non possiamo farci sfuggire momenti importanti, che determinano l'andamento di una partita".

Si rivede Bisseck dietro, cosa si aspetta da lui? "Ho tanti difensori bravi, chi per esperienza e chi per cosa ha fatto vedere negli ultimi anni. Bisseck è una valida soluzione alternativa, in Belgio (nella vittoria di Champions League sul campo della Royale Union Saint Gilloise, ndr) l'avevo provato al centro della difesa a tre nel secondo tempo ed è andato molto bene. Ha tutte le caratteristiche per fare quel ruolo".

Torna Sucic a centrocampo, ma gioca assieme a Calhanoglu. Che fatica rinunciarci: "Giocatore importante, lo fa vedere sempre. Ma lì davanti alla difesa potrebbero giocarci anche Barella e Zielinski, se si convince di essere utile in quel ruolo".