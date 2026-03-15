Futuro Kim, Bild: Inter, Milan e non solo sull'ex Napoli, cifre e scenari

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Il futuro dell'ex azzurro Kim Min-jae potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il difensore sudcoreano è uno dei nomi più caldi in vista del prossimo mercato estivo e non è esclusa una sua partenza dalla Bundesliga.

Inter, Milan e Chelsea interessate

Come spiegato dal giornalista Christian Falk, il Bayern potrebbe prendere in considerazione offerte tra i 30 e i 40 milioni di euro. Tra i club che stanno monitorando la situazione ci sono Inter, Milan e Chelsea. Al momento però non ci sono proposte ufficiali e il difensore non ha manifestato l’intenzione di chiedere la cessione, rendendo la situazione per ora piuttosto tranquilla nonostante l’interesse di diversi club.