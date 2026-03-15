Como-Roma, scintille a fine match tra Fabregas e Gasperini: l'accaduto

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Tensione nel finale di Como-Roma, terminata 2-1 per i lariani. Al triplice fischio l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini, visibilmente deluso dal risultato, avrebbe lasciato la panchina dirigendosi direttamente verso gli spogliatoi senza salutare il collega Cesc Fabregas. Un gesto che non è passato inosservato e che ha acceso gli animi a bordo campo.

Parapiglia tra le panchine, poi torna la calma

Sentendosi mancato di rispetto, Fabregas avrebbe reagito andando a protestare verso la panchina romanista, dando il via a un breve parapiglia con alcuni membri dello staff di Gasperini. Il clima si è però rapidamente disteso grazie all’intervento di alcuni giocatori, in particolare di Mario Hermoso, che ha cercato di calmare la situazione avvicinandosi a Fabregas per abbracciarlo e chiarire l’accaduto.