Il Como si aggiudica la sfida Champions: Roma rimontata in 10

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Grande vittoria del Como che supera 2-1 la Roma allo Stadio Giuseppe Sinigaglia e conquista il quarto posto in classifica con 54 punti, a +3 proprio sui giallorossi. La squadra di Cesc Fàbregas parte senza una vera punta, con Nico Paz falso nove, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini si affida a Donyell Malen in attacco. Proprio l’olandese sblocca il match dopo cinque minuti trasformando il rigore conquistato da Stephan El Shaarawy, ma il Como reagisce subito creando molte occasioni senza riuscire a superare Mile Svilar.

Douvikas e Diego Carlos firmano la rimonta

Nella ripresa il Como aumenta la pressione e trova il pareggio con Anastasios Douvikas, bravo a sfruttare un assist in profondità e a battere Svilar sul primo palo. L’episodio che cambia definitivamente la partita arriva poco dopo con l’espulsione per doppia ammonizione di Wesley França, che lascia la Roma in inferiorità numerica. Con l’uomo in più i lariani continuano a spingere e trovano il gol decisivo con Diego Carlos, lesto a ribadire in rete una respinta corta del portiere giallorosso. Il successo vale tre punti pesantissimi nella corsa alla Champions League, mentre per la Roma arriva la seconda sconfitta consecutiva.