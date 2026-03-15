La Lazio spezza le speranze del Milan: rossoneri ko all'Olimpico!

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La Lazio supera 1-0 il Milan allo Stadio Olimpico e conquista tre punti di grande peso davanti ai propri tifosi. La squadra di Maurizio Sarri si mostra più aggressiva nella prima frazione e trova il gol decisivo al 26’ con Gustav Isaksen, bravo ad approfittare di un errore di Pervis Estupiñán e a battere Mike Maignan con un tiro preciso. In precedenza i biancocelesti avevano colpito anche una traversa con Taylor Harwood-Bellis, mentre il Milan fatica a trovare spazi contro la difesa guidata da Mario Gila e Victor Provstgaard.

Il Milan spinge ma non basta

Nella ripresa la squadra di Massimiliano Allegri prova a cambiare passo con gli ingressi di Christopher Nkunku, Niclas Füllkrug e Athekame. Le occasioni arrivano soprattutto con Christian Pulisic e Nkunku, ma il portiere laziale Motta risponde sempre presente. I rossoneri trovano anche la rete con Athekame, poi annullata per fallo di mano. Nel finale cresce la pressione milanista con Luka Modrić e Füllkrug, ma la Lazio resiste con ordine. Nel recupero Sarri viene espulso, ma il risultato non cambia: i biancocelesti portano a casa una vittoria che pesa molto nella corsa al titolo.