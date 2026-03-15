Ufficiale Il Cagliari perde un difensore: Obert non ci sarà col Napoli! Verrà squalificato

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Lo slovacco ha rimediato un doppio giallo ed è stato espulso nel match di oggi perso dai sardi 3-1 contro il Pisa alla Cetilar Arena.

Adam Obert, difensore del Cagliari, sarà costretto a saltare il prossimo turno in casa contro il Napoli. Lo slovacco ha rimediato un doppio giallo ed è stato espulso nel match di oggi perso dai sardi 3-1 contro il Pisa alla Cetilar Arena. Sarà dunque squalificato da Giudice Sportivo e verrà squalificato per la sfida di venerdì, ore 20.45, contro gli azzurri, match valido per la 30ª giornata di Serie A.

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