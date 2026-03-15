Ufficiale

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Allegri

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e AllegriTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Milan, posticipo della 29ª giornata di Serie A. 

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.