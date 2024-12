Ufficiale Inter-Como, le formazioni: Inzaghi recupera Barella, ma reinventa la difesa

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara di San Siro tra Inter e Como, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Per i nerazzurri, Simone Inzaghi recupera in tempo Barella, ma è costretto a reinventarsi la difesa per i problemi accusati da De Vrij e Darmian: giocherà Carlos Augusto da braccetto a sinistra, con Bastoni al centro e Bisseck a destra. Nei lariani, Cesc Fabregas conferma Belotti dal e ritrova Sergi Roberto dal 1'.

Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Sergi Roberto, Da Cunha, Fadera; Nico Paz, Strefezza; Belotti. All. Fabregas