Inter, delusione Taremi: può già salutare a fine stagione

Mehdi Taremi è arrivato in estate all'Inter, che in quel momento era convinta di aver fatto uno step in avanti dal punto di vista della qualità nel reparto offensivo con il centravanti, parametro zero come Zielinski.

L'iraniano al Porto era sempre stato determinante nelle stagioni disputate, ma le prestazioni finora sono decisamente insufficienti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, qualora non dovesse invertire la rotta, le possibilità di essere scaricato a fine stagione cresceranno inevitabilmente. Ancora zero gol per lui in campionato. Inzaghi lo aspetta, ma non in eterno.