Inter, Dumfries: "Vogliamo vincere tutte le competizioni! E no, non siamo stanchi"

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, alla vigilia della Champions League col Feyenoord è intervenuto in conferenza stampa: "È un'Inter che gioca bene, ma ora c'è il secondo tempo e dobbiamo vincerlo. Vogliamo arrivare ai quarti di finale, bisogna giocare bene".

Stai facendo gli straordinari. Il segreto?

"Per me è una stagione bella, la prima cosa a cui pensare è la concentrazione: è un po' difficile tenere il ritmo tutto l'anno, ma ho fatto un bel lavoro su questo e sono orgoglioso della mia crescita".

C'è una particolare stanchezza per chi come te ha giocato praticamente tutte le partite?

"No, fisicamente sto bene. Non ho problemi, come ho detto prima per me la concentrazione è mentalmente importante. Ma fisicamente sto bene".

A Rotterdam è stata speciale per te, ci saranno tanti amici e parenti qui a San Siro?

"Non tutti, sarebbero stati troppi biglietti aerei. Ma diverse persone vengono per vedere la partita domani, vogliamo raggiungere i quarti di finale e abbiamo visto cosa ha fatto il Feyenoord con il Milan: vogliamo far vedere che l'Inter è sempre un top club. Dobbiamo essere sempre concentrati, l'abbiamo visto anche col Monza".

Ha lavorato tanto con un performance coach negli anni, ti ha aiutato?

"Sì, dai tempi dello Sparta Rotterdam. Ho lavorato tantissimo nella mia carriera e sono cresciuto tantissimo, mi aiuta a guardare diversi aspetti del calcio e stare bene fisicamente".

Che tipo di Feyenoord ti aspetti domani?

"Mi aspetto una squadra molto aggressiva, loro vengono qui per la vittoria e non hanno nulla da perdere. Dobbiamo essere al massimo per vincere domani, mi aspetto una gara molto aggressiva".

Hai fatto un provino in passato col Feyenoord, è un po' una rivincita per te?

"Per me è importante vincere domani per andare ai quarti di finale".

Ti senti tra i migliori esterni d'Europa?

"Penso a crescere ogni partita e ogni giorno, sono contento del mio livello attuale ma voglio migliorare ogni giorno".

È la tua miglior stagione e ha inciso il rinnovo?

"Non penso sia stato il rinnovo di contratto, ne parlavamo da tempo e sapevo che c'era questa intenzione. Io ho lavorato tanto sulla concentrazione mentale, è cambiato questo".

Van der Meyde ha detto che sei tra i più sottovalutati del mondo.

"È un mio amico (ride, ndr). Io non guardo a questo, voglio giocare e migliorare, giocare bene. Non penso a cosa dicono le persone, anche se a mio favore".

Quanto è stato importante Inzaghi per te?

"Ha un grande staff, sono tutti bravi e mi aiutano molto a crescere".

L'importanza di Thuram per voi?

"Marcus è importante per noi, è un attaccante con tanta forza e qualità. Parla con tutti, è molto importante per noi ed è una buona notizia per noi che sia in forma".