Inter e Milan su Caprile, il Cagliari spara alto: costa già il triplo
Elia Caprile può essere il dopo Yann Sommer all'Inter? Secondo quanto rivelato da Tmw, l'ex portiere del Napoli, oggi al Cagliari e autore di un ottimo avvio di campionato, piace molto a Piero Ausilio e a Giuseppe Marotta, con alcuni scout che hanno seguito le gesta fra i pali del Cagliari. Un profilo interessante poiché italiano e con uno stipendio decisamente abbordabile, nell'ottica di avere una presenza sempre più italiana e dei costi di gestione adeguati.
Il problema è però nella valutazione che ne fa il Cagliari, che lo ha riscattato solamente la scorsa estate dal Napoli per 8,5 milioni. Ora gli isolani lo valutano 25 milioni di euro. Anche il Milan negli ultimi mesi lo ha fatto seguire, prima della decisione di Mike Maignan di rimanere fino alla scadenza contrattuale.
