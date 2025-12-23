Video Beukema scatenato: canta "Forza Napoli" di Nino D'Angelo sul palco

Sui social spuntano sempre più immagini e video della serata di festa del Napoli di Antonio Conte, che ha vinto la Supercoppa italiana 2025. Nota di merito a Sam Beukema, che sul palco della premiazione salta e canta "Forza Napoli" di Nino D'Angelo insieme a Di Lorenzo e tanti altri compagni di squadra.

Di seguito il video.