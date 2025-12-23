Video ADL: "Questa medaglia ci ripaga di tanta fatica e riporta l'entusiasmo a tutti"

Il giornalista Pierluigi Pardo, tramite un video sul suo profilo Instagram, ha riportato uno scambio di battute in campo con Aurelio De Laurentiis dopo la Supercoppa vinta dal Napoli: "Questa medaglia ci ripaga di tanta fatica e riapre le porte anche all'entusiasmo, sia per i tifosi sia per chi lavora intorno al progetto Napoli... L'allenatore, la squadra stessa, il marketing dove c'è un Bianchini scatenato.

Da Bologna a Bologna? Poi andiamo a Bologna a farci un tortellino (a Pardo, ndr)". Di seguito il video.