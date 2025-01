Ufficiale Inter-Empoli, le formazioni: fuori Bastoni e Thuram, c'è Zielinski

vedi letture

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara di San Siro tra Inter ed Empoli, valida per la 21ª giornata di Serie A. Per i nerazzurri, Inzaghi fa a meno di Bastoni e Thuram: al loro posto Carlos Augusto e Taremi. Ci sono poi ancora Asllani e Zielinski a sostituire gli infortunati Calhanoglu e Mkhitaryan. Sponda azzurra, D'Aversa lascia in panchina Esposito e rilancia Fazzini titolare; in difesa De Sciglio preferito a Goglichidze.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi S.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cacace; Colombo. Allenatore: D'Aversa