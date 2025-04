Inter, Farris: "Calo fisico e mentale, ma nessun dramma: ancora padroni del nostro destino!”

vedi letture

L'Inter spreca il doppio vantaggio al Tardini, facendosi recuperare dal Parma. Una battuta d'arresto inattesa, con il Napoli che potrà accorciare. Al termine del match il vice di Inzaghi, mister Massimiliano Farris, ha commentato in conferenza stampa il pareggio del Tardini.

Siete rimasti sorpresi nella ripresa? Non è la prima volta che succede...

"E' già successo, non è sorprendente. E' una questione di energie mentali e fisiche. Abbiamo fatto qualche aggiustamento sul giro palla, per il resto all'intervallo avevamo solo messo in allarme i ragazzi di rimanere dentro la partita. Il Parma ha giocatori in grado di cambiare la partita e li ha messi dentro. Noi veniamo da partite dispendiose contro squadre fisiche, sappiamo anche cosa comporta il derby a livello di energie mentali. Dispiace, vedremo cosa fanno le squadre dietro di noi ma la nostra bravura è sempre stata di pensare partita per partita. Complimenti al Parma, noi guardiamo al futuro, rimanendo fiduciosi".

Vi aspettavate di più dai cambi?

"Dipende dal momento in cui entri. Se in quel momento la squadra è in calo è difficile trovare le giocate, purtroppo a volte le scelte sono per salvaguardare i giocatori, vedi i cambi di Lautaro e Dimarco. Bisogna pensare anche al futuro, non credo che oggi sia colpa dei cambi. Chiaro che tutti devono dare qualcosa, anche chi rimane ancora in campo e deve gestire la partita".

Questi punti persi sono lasciati per cercare di andare avanti in tutte le competizioni?

"Non vorremmo lasciarne, poi succede una partita così e ci può stare. Non è un dramma, siamo usciti da situazioni peggiori. Abbiamo inseguito per tanto tempo in stagione, non è un problema cosa fanno le altre. Abbiamo bisogno di tutti, cerchiamo di recuperare gli infortunati, la volata finale sarà bellissima e vogliamo arrivarci con fiducia".

Come sta Bastoni? De Vrij oggi non è subentrato..

"De Vrij era un po' affaticato dopo l'ultima gara, anche se ci aveva dato disponibilità per giocare. Bastoni non lo abbiamo rischiato ma dovrebbe essere un affaticamento, faremo gli accertamenti. Chiaro che quando si gioca così tanto è normale vedere spesso giocatori con il ghiaccio. L'obiettivo è non sprecare energie e limitare il numero degli infortuni".