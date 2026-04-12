Inter, fuga Scudetto! Va sotto 2-0, resta serena dopo il pari del Napoli e la ribalta
Dopo il pari del Napoli di Parma, l’Inter espugna lo Stadio Giuseppe Sinigaglia battendo 4-3 il Como al termine di una sfida ricca di colpi di scena e si mette in tasca lo scudetto. I padroni di casa partono fortissimo, trovando il vantaggio con Valle dopo una grande parata di Yann Sommer su Nico Paz. Lo stesso Nico Paz firma poi il raddoppio, ma in pieno recupero Nicolò Barella serve Marcus Thuram per il 2-1 che riapre tutto prima dell’intervallo.
Rimonta Inter e allungo Scudetto
Nella ripresa l’Inter cambia marcia: ancora Thuram firma il pareggio, poi Hakan Calhanoglu pesca Denzel Dumfries per il gol del sorpasso. È lo stesso Dumfries a siglare anche il quarto gol, sfruttando un’azione ben costruita. Nel finale, il rigore trasformato da Da Cunha riaccende le speranze del Como, ma non basta. Con questo successo, la squadra di Cristian Chivu vola a +9 sul Napoli e vede sempre più vicino il tricolore.
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