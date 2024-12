Inter gigante all'Olimpico: Inzaghi rifila uno spaventoso 6-0 alla Lazio

Termina sul risultato di di 0-6 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Inter, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Ottimo avvio dei biancocelesti che prevalgono nella prima mezz'ora, fino all'episodio della svolta: su un corner Gigot tocca la palla con un braccio alto, ma dopo essere stato leggermente spinto. Ciononostante, viene assegnato il rigore ai nerazzurri poi realizzato da Calhanoglu. La squadra di Inzaghi allora cresce e all'ultimo minuto regolamentare del primo tempo Dimarco firma il raddoppio con una volée su cross di Dumfries.

Nella ripresa c'è una sola squadra in campo: l'Inter giganteggia e schiaccia la Lazio: in due minuti - 51esimo e 53esimo - Barella e Dumfries mettono in ghiacco il risultato. Nel finale poi dilagano i nerazzurri con la rete del subentrato Carlos Augusto e di Thuram. Prova di forza spaventosa degli uomini di Inzaghi, che surclassano una rivale distante solo un punto prima di stasera: ora l'Inter è solo a -1 dal Napoli e -3 dall'Atalanta, ma con una partita da recuperare.